İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı

İsrail’in İran’a saldırıların ardından ülkenin kuzeyinde alarmların çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Celile ve Karmel bölgelerinde füze ve roket saldırılarına karşı alarmların çaldığı aktarıldı.

Saldırının İran ile eş zamanlı, Lübnan tarafından olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
