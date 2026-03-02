İran'ın gizli tünellerinde neler var? Yeraltı cephaneliği ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükselirken, Tahran'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yeraltı tünellerinde depolanan İHA ve füze cephaneliğine ait yeni bir video yayımladı. Görüntülerde kamyon üstü sistemlerden fırlatılmaya hazır balistik füzelere kadar çok sayıda İHA'nın da yer aldığı görüldü.
