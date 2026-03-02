Google Haberler

İran'ın gizli tünellerinde neler var? Yeraltı cephaneliği ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükselirken, Tahran'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yeraltı tünellerinde depolanan İHA ve füze cephaneliğine ait yeni bir video yayımladı. Görüntülerde kamyon üstü sistemlerden fırlatılmaya hazır balistik füzelere kadar çok sayıda İHA'nın da yer aldığı görüldü. 

Popüler Videolar
Video Haberler
İran, Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldı
İran, Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldı
İran’ın hipersonik füzesi savunma hattını delip geçti
İran’ın hipersonik füzesi savunma hattını delip geçti
Kuveyt'te ABD'ye ait F-15 savaş uçakları düştü
Kuveyt'te ABD'ye ait F-15 savaş uçakları düştü
Tahran’da bir hastane vuruldu
Tahran’da bir hastane vuruldu
İran misillemesi İsrail'de can aldı! 8 kişi hayatını kaybetti
İran misillemesi İsrail'de can aldı!
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini vurdu
ABD ordusu İran'a saldırının görüntülerini paylaştı
ABD ordusu İran'a saldırının görüntülerini paylaştı
İran devlet televizyonunda gözyaşları: Sunucu Hamaney’in ölümünü hıçkırıklarla duyurdu
Hamaney’in ölümü gözyaşlarıyla açıklandı
İran füzeleri Bahreyn’deki ABD üssünü vurdu
İran füzeleri Bahreyn’deki ABD üssünü vurdu
İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı
İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı
İsrail, İran'a saldırı başlattı: Bölgeden ilk görüntüler geldi
İsrail, İran'a saldırı başlattı: Bölgeden ilk görüntüler geldi
Çayırova'dan Çatalca’ya dev hat: Bakan Uraloğlu projenin detaylarını aktardı
Bakan Uraloğlu projenin detaylarını aktardı