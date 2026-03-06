Google Haberler

İsrail saldırısının görüntüleri paylaşıldı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu

İsrail’in İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef aldığı saldırının arka planındaki istihbarat operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonun, uzun yıllara yayılan veri toplama çalışmalarıyla hazırlandığı belirtilirken İsrail ordusu tarafından yayımlanan görüntülerde ise İran dini lideri Ali Hamaney’in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı.

İsrail’in İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan saldırısının arka planındaki istihbarat operasyonuna dair yeni bilgiler gündeme geldi. İddialara göre operasyon, yıllar süren veri toplama ve analiz sürecinin ardından planlandı.

Söz konusu süreçte farklı dijital kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirildiği ve operasyonun bu bilgiler doğrultusunda şekillendirildiği ifade edildi.

Saldırı anına ait görüntüler yayımlandı

İsrail ordusu tarafından paylaşılan videoda ise İran dini lideri Ali Hamaney’in konutunun hedef alındığı anlara yer verildi.

