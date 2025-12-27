Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Soğuk havayla birlikte kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin, yaptığı soğuk hava ve kar uyarılarının ardından megakentte beklenen yağış az da olsa görüldü.

Yüksek kesimlerde etkili oldu

Şişli'de hafif şekilde başlayan kar yağışı, gün içinde özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da kar yağışının diğer gözlemlendiği ilçeler ise Başakşehir ve Arnavutköy oldu.