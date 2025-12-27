Google Haberler

İstanbul hafta sonuna kar yağışı ile uyandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Şişli, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde görüldü. Kar yağışı daha çok kendini karla karışık yağmura bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Soğuk havayla birlikte kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin, yaptığı soğuk hava ve kar uyarılarının ardından megakentte beklenen yağış az da olsa görüldü.

Yüksek kesimlerde etkili oldu

Şişli'de hafif şekilde başlayan kar yağışı, gün içinde özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da kar yağışının diğer gözlemlendiği ilçeler ise Başakşehir ve Arnavutköy oldu.

İstanbul ve Ankara yıla kar yağışı ile başlayacak: Yurdun büyük bölümünü saracakİstanbul ve Ankara yıla kar yağışı ile başlayacak: Yurdun büyük bölümünü saracakGündem
Popüler Videolar
Video Haberler
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
ASELSAN'dan oyun değiştirici hamle: Yeni KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti 12'den vurdu
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Rusya savaş uçaklarından Barents ve Norveç denizlerinde 7 saatlik uçuş
Depremin yıktığı Antakya kent merkezi yeniden kuruldu
Depremin yıktığı Antakya yeniden kuruldu
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu