KAÇUV YKB Prof. Dr. İnci Yıldız: Her 3 saatte 1 çocuğa kanser tanısı konuyor

İyi Bir Dünya’da Yasemin Salih bu hafta Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yön. Kur. Bşk. Prof. Dr. İnci Yıldız’ı konuk etti. Programda Prof. Dr. Yıldız’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 90'lı yılların sonunda ilaçlara ulaşımda sorun yaşadığımız için kurulmuştu. Hastaları iyileştirebilecekken hastaların parası olmayışından o ilacı alamıyor ve hastaları iyileştiremiyorduk.

➤İlaç sorunu çözüldükten sonra tedaviye başladığımızda çocuklarımıza psikolojik destek vermeye başladık. Kanser servislerimize oyun odaları kurmaya başladık.

➤Birçok üniversiteden gençler gönüllü olarak geliyorlar, biz de onları eğiterek hastanelerde onları çalıştırıyoruz.

➤Pandemide "Çocuklara Umutlu Kutular" gönderdik. İçinde oyuncaklar vs. var. Annelere hastanelerde kullanabilecekleri malzemeleri içeren kutular yaptık. Psikolojik desteklerimizi sürdürdük. Onları bir nebze de olsa rahatlattık.

➤Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ailelere tanı konurken kalabilecekleri Aile Evleri yaptık. Biri Cerrahpaşa'da 2012'de açıldı. O kadar talep aldı ki ikinciyi pandemiden önce Anadolu yakasında açtık.

➤Pandemi başlayınca Marmara Üniversitesi'nden sağlık çalışanları evlerine gidemiyordu. Aile Evi'ni onlara açtık ve ilk yararlananlar onlar oldu. Rahatlayınca hastaları ve çocukları almaya başladık.

➤Umut Cafe diye bir projemiz vardı. Çeşitli kurumların bahçesinde kahve ve atıştırmalıklar satılıyor. Aile Evleri'nde çalışan annelerin börekleri ve kurabiyeleri satılıyor ve onlara gelir sağlıyoruz. Babalar serviste çalışabiliyor.

➤Bu senenin önemli projesi burs vermek oldu. Kanser geçirmiş veya geçirmekte olan çocuklara yuvadan başlayarak üniversite hazırlık ve eğitim dahil burs programı kurduk. 31 kentten üniversite öğrencisine burs vermeye başladık.

➤Her yıl 3.500 yeni vakaya kanser tanısı konuyor. Bu her 3 saatte 1 çocuğa tanı konuyor demek. Bir de nükseden vakalar oluyor. Her yıl 5 bin yeni kanser vakası var demektir.

➤Türkiye'de çok sayıda merkez var ve 200'ün üzerinde uzman var. Bu açıdan şanslıyız. Elazığ'da da, Mersin'de de, Trabzon'da da, Edirne'de de bu merkezler var. Türkiye'nin her yerinde hematoloji onkoloji merkezleri mevcut.

➤İlaçların yüzde 100 etkinliği yok ama bazı hastalarda çok başarılı oluyor. Bazı ilaçların kesin kanıtlanmış genetik etkisi var. O genin çoğalmasını durduruyor. O ilaç Sağlık Bakanlığı'nın protokolünde var.

➤Bazı ilaçlar var ki daha deneysel olarak çıkmış. Her şeyi denedikten sonra bu ilacı kullanmak durumunda kalıyoruz. Ama bir şişesi bile 10 bin lira. Bunu her hafta veya 3 haftada 1 birkaç doz vermek gerekiyor. Bunu Bakanlık da karşılayamıyor.

➤Bize gelen bütün bağışları ve harcamaları sitemizde yayınlıyoruz. Mesela önümüzdeki günlerde sanal koşu var, bizim için koşacak insanlar. Hediyelerimize destek olan kurumlar var. 5686'ya atılan basit bir mesaj bile bize destek olarak dönüyor.

➤Burs verirken başarı kriteri aramıyoruz. Kanseri atlatmış olması zaten büyük bir başarı.

➤Balkan ülkelerinden, Türki Cumhuriyetlerden hastalar geliyor. Suriyeli göçmen çocuklar var. Onların da tedavilerine devam ediyoruz.

➤Elektromanyetik kirlilik kanser oluşumunda çok önemli bir faktör. Çocukları 3 yaşına gelene kadar bütün elektronik cihazlardan uzak tutmak gerekiyor.