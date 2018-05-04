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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oldu

CHP Lİderi Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu böyle açıkladı, "Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce" sözleriyle cumhurbaşkanı adayı İnce'yi kürsüye davet etti.
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