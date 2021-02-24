Kırsal Mahalle düzenlemesinde neler var?

Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, bu haftaki Tarım Dünyası yayınında Kırsal Mahalle düzenlemesini anlattı. Portakal ihracatındaki düşüşe ve pamuk ithalatına da dikkat çeken Yıldırım’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Kalıntı analiz zorunluluğu sebebiyle Ocak ayında Türkiye'nin portakal ihracatı yüzde 40 geriledi. 27 milyon dolarlık ihracat 13 milyon dolara kadar düşmüş.

➤Türkiye'de pamuk sektörünün temel hedefi şuydu: Pamuk üretimimiz en az 1 milyon ton olsun, gerisini ithal ederiz. Fakat tam tersi oldu. Yaklaşık 1 milyon ton pamuk ithalatı yapıyoruz. Üretim ise 600 bin ton. Yani hedeflerin çok uzağında.

➤962 bin ton pamuk için 1,5 milyar dolar döviz ödendi. Pamukta son 30 yılın en düşük üretim alanlarına ulaşıldı.

➤2012 yılında Türkiye'deki büyükşehir belediyesi sayısı artırıldı. 30 büyükşehirdeki sınırlar kentin sınırları dendi. 16.220 köy ve binden fazla belde mahalleye dönüştürüldü.

➤Bazı belde ve köylerde araziler imara açıldı. Buralar kırsal özelliğini yitirdi. Sonra bunun çok yanlış olduğu ifade edildi. 2019 Tarım Şurası'nda yeniden köy statüsü kazandırılması kararlaştırıldı.

➤Köyler, beldeler adeta yok sayılıyor. Meclis tutanaklarını okudum, bir tek milletvekili bir önerge vermemiş. En azından el konulan mallar geri verilsin diye tek bir kişi konuyu gündeme dahi getirmemiş. Torbanın içinde öylece geçmiş.

➤Köyün muhtarı köyden onay alarak ilçe belediyesine başvuracak. Belediye Meclisi bu konuyu görüşüp karar alırsa bunu büyükşehir belediyesine gönderiyor. Büyükşehir belediyesi de bunu 90 gün içinde onaylamak veya reddetmek zorunda.

➤Vergilerde veya su paralarında belirli muafiyetler var. Ama bu yeterli olmayacak, yeni düzenlemelere ihtiyaç olacak. Yeni bir yasal düzenlemeyle yasal statüler geri verilebilir.