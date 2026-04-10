Küba’da turizm çöküşte: Yakıt krizi ve kesintiler ziyaretçi sayısını vurdu

Küba’da turizm sektörü, yakıt krizi ve enerji kesintilerinin etkisiyle ciddi bir daralma yaşıyor. ABD’nin yıl başından bu yana ülkeye yakıt girişini sınırlamasıyla birlikte, özellikle 2026’nın ilk çeyreğinde turist sayısında keskin bir düşüş kaydedildi. Küba istatistik kurumuna göre, 2025’te ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 azalırken, 2018’deki 4,7 milyonluk rekor seviyeye kıyasla gerileme yüzde 62’ye ulaştı. 2026 Şubat verileri ise düşüşün hızlanarak yıllık bazda yüzde 56,6’ya çıktığını gösterdi.

Ülke ekonomisinin direği turizm çöküşte

Turizmdeki sert düşüş, ülke ekonomisinin temel direklerinden birini sarsarken, otellerin kapanmasına ve uluslararası havayollarının uçuşlarını iptal etmesine yol açtı. Havana sokaklarında turist yoğunluğu yerini sessizliğe bırakırken, restoranlar ve dükkanlar müşteri bulmakta zorlanıyor. Turizm gelirlerine bağımlı esnaf ve çalışanlar ise gelir kaybı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı yalnızca turizmi değil, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Yerel çalışanlar, turist sayısındaki düşüşle birlikte iş imkanlarının daraldığını belirtirken, bazı bölgelerde günlük elektrik erişiminin saatlerle sınırlı olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre, turizmin yeniden toparlanması için yalnızca iç koşulların iyileşmesi değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde atılacak adımlar da belirleyici olacak.