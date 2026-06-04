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Kuveyt Havalimanı'na yapılan drone saldırısı kameraya yansıdı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı İHA saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, İHA'nın yolcu terminaline isabet ettiği ve patlamanın ardından yolcuların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Kuveyt yönetimi saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

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