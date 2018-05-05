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Manisa'ya 30 milyon dolarlık Japon yatırımı

Japon mürekkep üreticisi Toyo Ink, 30 milyon dolarlık yatırımla Manisa'da yeni fabrika kuracak. 2016'da Dyoinks'e ait Manisa OSB'deki tesisin yüzde 75'lik hissesini satın alarak başlayan Toyo Ink, şimdi kentte 2. yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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