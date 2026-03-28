Milyonlarca dolarlık araçlar küle döndü

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarında Tahran’ın doğusunda bir oto galeriye isabet eden füze 70 lüks aracı küle çevirdi.

ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde Tahran’daki lüks otomobil galerisine yönelik saldırının neden olduğu zayiatı görüntünledi.

Saldırılar sırasında oto galeriye 3 füze isabet ettiği, çalışanların önlem amacıyla galeriyi terk ettiği ancak buna rağmen galeride bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

70 araç tamamen yandı

Galerinin satış müdürü Areş Ali Muhammed saldırıya uğrayan işletmenin herhangi resmi bir kuruma veya bir vakfa bağlı olmadığını vurguladı. Muhammed, saldırı sonucu uğradıkları zarara dair şunları söyledi:

"Saldırılarda 70 araç tamamen yandı. Farklı bir bölgede teslimat aşamasında bulunan diğer araçlarımıza da saldırı gerçekleşti.

Orada da 160 araç hasar gördü. Şu an için ciddi zararımız var. Özel bir işletme olmamıza rağmen buraya 3 füze atıldı ve 27 personel yaralandı, 1 çalışan hayatını kaybetti."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
