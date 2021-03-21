Mücevher sektörü pandemili 2020 yılını nasıl geçirdi?

Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar bu hafta Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar’ı konuk etti. İhracatta kilogram başı fiyatı ortalama 600 doları bulan sektörde pandemi etkisini değerlendiren Kamar, altın takı sektörünün yüzde 50 küçüldüğünü söyledi. Türkiye’nin, mücevher pazarında dünyanın ilk üç ihracatçısından biri olduğunu ifade eden Kamar, “Şimdi dua ediyoruz, 2015'lere geri dönmeyelim diye” dedi. Sektörün 7 milyar doları bulan ihracatını iki katına çıkarmak için yeni yatırım yapmaya ihtiyaç olmadığını kaydeden Kamar, ihracat karşılığında yurtdışından bedelsiz altın getirilmesine dair düzenlemeyi ise “muhteşem” olarak niteledi.