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Nepal'den korkunç görüntüler: Yüzlerce kişi toprağa gömüldü

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde can kaybı 95'e yükseldi. İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası meydana gelen toprak kaymasının nehri kapatması ani sele yol açarken, güvenlik ve askeri personelin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

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Nepal ile Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisi, hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı.

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, ilk bilgilere göre bölgede önce deprem meydana geldiğini, ardından yaşanan toprak kaymasının nehri kapattığını ve bunun ani sel baskınına neden olduğunu söyledi. Khanal, olayın nedenine ilişkin bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığını belirtti.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Selden Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin ağır şekilde etkilendiğini belirten Khanal, 35 güvenlik görevlisi, 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını bildirdi.

Nepal Turizm Kurulunun verilerine göre kayıplar arasında çok sayıda yabancı da bulunuyor. Haber alınamayanlar arasında 142 Hindistan, 17 Malezya, 12 İngiltere, 4 Güney Afrika, 3 ABD, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı yer alırken, 111 kişinin uyruğu henüz belirlenemedi.

Selin şiddeti kameralara yansıdı

Felaketin boyutunu gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çamur ve suyun oluşturduğu büyük sel dalgasının Nepal-Tibet sınırındaki Gyirong kasabasında binalara çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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