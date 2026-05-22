Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avlarken görüntülendi
Ardahan’da Kura Nehri’nde balık yiyen su samuru amatör kameraya yansıdı. Gececil ve ürkek yapıları nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samurları, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında yer alıyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.