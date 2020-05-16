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Pandemi sonrası trendler nasıl şekillenecek?

Aslı'nın Konukları'nda bu hafta Lady Gaga’nın Stupid Love klibi için tercih ettiği Türk tasarımcı Ezgi Çinar konuğumuz oldu.
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