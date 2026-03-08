Google Haberler

Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu

Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj kaydettiği sırada yaşadığı öksürük kriziyle gündeme geldi. Kremlin’in resmi sosyal medya hesaplarında kısa süreliğine paylaşılan görüntülerde Putin’in yaklaşık 30 saniye süren öksürük nöbeti sırasında zorlandığı anlar yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için kamera karşısına geçtiği sırada yaşadığı öksürük krizi, yayımlanan görüntülerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kremlin’in resmi hesaplarından paylaşılan videoda Putin’in yaklaşık 30 saniye boyunca öksürdüğü ve konuşmakta zorlandığı anlar görülürken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak yüzlerce kez izlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Popüler Videolar
Video Haberler
Amasya'da ender görüntü: Kar ruloları
Amasya'da ender görüntü: Kar ruloları
5 saat önce aldığı otomobil kül oldu
5 saat önce aldığı otomobil kül oldu
İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
CENTCOM İran operasyonlarının görüntülerini yayımladı
CENTCOM İran operasyonlarının görüntülerini yayımladı
Dubai'de gökdelende patlama meydana geldi
Dubai'de gökdelende patlama meydana geldi
Türkiye'nin havalimanları şubatta 15 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Türkiye'nin havalimanları şubatta 15 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu: Uçuşlar askıya alındı
Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu
İsrail saldırısının görüntüleri paylaşıldı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
İsrail paylaştı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bu dostluğu konuşuyor
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bunu konuşuyor
İsrail saldırılarının hedefi olan Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
İran İHA’sı Nahçıvan Havalimanı’na düştü: Azerbaycan’dan sert tepki
Azerbaycan’dan sert tepki