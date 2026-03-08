Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için kamera karşısına geçtiği sırada yaşadığı öksürük krizi, yayımlanan görüntülerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kremlin’in resmi hesaplarından paylaşılan videoda Putin’in yaklaşık 30 saniye boyunca öksürdüğü ve konuşmakta zorlandığı anlar görülürken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak yüzlerce kez izlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ