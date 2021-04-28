Yasemin Salih’in sunumuyla Dünya Gazetesi’nin soysal medya hesaplarında yayımlanan İyi Bir Dünya programının bu haftaki konuğu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat oldu.

Her hafta perşembe günü Dünya Gazetesi’nin sosyal medya platformlarından yayımlanan İyi Bir Dünya programına bu hafta Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat konuk oldu.

Koronavirüs salgını döneminde sağlıkçıların “dağda düşman kovalayan asker kadar canını ortaya koyduklarını” vurgulayan Bahat, personellerinin yüzde 30’unun koronavirüse yakanlandığını belirtti.

“Hastanelerden uzak durum” sözüne katılmadığını söyleyen Bahat, hastanelerde alınan koronavirüs önlemlerine dikkat çekti.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat’ın açıklamaları şöyle;

Türkiye'de 2 bine yakın özel; 800 de kamu sağlık kurum ve kuruluşu var. 580 özel hastanemiz var. Yüzde 50'si 5 bin metrekareden ve 100 yataktan küçük.

Vatandaşa "Hastanelerden uzak durun" lafını kullanmak hiç doğru değil. Bazı hekim arkadaşların bu lafı kullandığını görüyorum. Hastaneler 2 kişiyle binilmiş otomobillerden, okula gidip gelen çocukların olduğu evlerden daha tehlikesiz. Olağan üstü tedbirler alınıyor.

“Sağlıkçılarımız canını ortaya koyuyor”

Sağlıkçılarımız resmen dağda düşman kovalayan asker kadar canını ortaya koyarak mücadele etti. Personellerimizin yüzde 30'u korona oldu. Bir sürü sağlıkçımız bu uğurda canlarını kaybettiler, şehit oldular. Onlara rahmet diliyorum.

“Sağlık sektörünün güçlü kalması kamu yararına olur”

Hükümetin gösterdiği iradeyle birlikte borçlarımızla ilgili bankalar olağan üstü anlayış gösterdiler. Bu anlayışın artarak devam etmesini istiyorum. Kamusal bir iş yaptığımız için bu stratejik sektörün güçlü kalmasının kamu yararına olacağını düşünüyorum.

Daha fazla desteğe, ücretsiz ilaçlara, tıbbi malzemelere ve personel desteğine ihtiyacımız var.

“Asimetrik durumlar oluştu, yönetmek zor oldu”

Hastane kapasitelerinin yüzde 60'ını yoğun bakımlar ve corona hastaları oluşturduğunda asimetrik bir durum oldu. Personelimizin yüzde 15'i yüzde 60'lık bir hasta kapasitesine bakmak zorunda kaldı. Bunu yönetmek bizim için de hiç kolay olmadı.

“Güneşli günler de gelecek”

Hekimlik yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak daima bu ülkeye inandım ve bu devlete inananların sonunda hep karlı çıktığını gördüm. Bu sıkıntılı bir dönem. Güneşli günler de gelecek.

Sağlık alanındaki başarımızı tüm dünyaya gösteriyoruz. ABD'de yapılan bir istatistiğe göre rahatsız olan hastalara "Nerede tedavi olmak isterdiniz?" dendiğinde en çok tercih edilen ilk 4 ülkeden bir tanesiyiz. Bunun karşılığı olacak tabii.

“Aşılama iyi bir algoritmayla ile yapıldı"

Türkiye yaşlılarını iyi bir algoritmayla aşıladı. Dolayısıyla hastaların önemli bir kısmı 65 yaş altında. Hasta sayısı artmasa bile ağır hasta sayısında anlamlı artışlar dikkatimizi çekebilir.

Çocuk hasta sayısında da bir artış oldu. Ama ölüm oranı hala anlamlı derecede düşük. Ama mutasyona uğrayıp çocuklara çok zarar veren bir hale gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Çocuklar için de güvenli aşıları bekliyoruz. Bununla ilgili 2-3 aşı çalışması var.

“Bulduğunuz aşı en güzel aşıdır”

Bulduğunuz aşı en güzel aşıdır. Hakkında dedikodu olan aşıyı bile yaptırın. O aşıdan ölme olasılığınız penisilinden veya koronadan ölme olasılığınızdan daha düşük. Hayat bir matematiktir. Daha az risk varsa az olanı alırsınız. Daha yüksek olanı almazsınız.