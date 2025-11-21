Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "HAL Tejas" model savaş uçağının, Dubai Airshow 2025 kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında yere çakıldığı bildirildi.

Yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ya da olayda yaralanan bulunup bulunmadığı konusunda şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Olay anına tanıklık edenler, uçağın düşmesinden sonra Al Maktoum Uluslararası Havalimanı semalarında yoğun duman yükseldiğini ve bölgede siren seslerinin yankılandığını ifade etti.