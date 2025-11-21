Google Haberler

Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow 2025 kapsamında yapılan gösteri uçuşı sırasında Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "HAL Tejas" model savaş uçağının, Dubai Airshow 2025 kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında yere çakıldığı bildirildi.

Yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ya da olayda yaralanan bulunup bulunmadığı konusunda şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Olay anına tanıklık edenler, uçağın düşmesinden sonra Al Maktoum Uluslararası Havalimanı semalarında yoğun duman yükseldiğini ve bölgede siren seslerinin yankılandığını ifade etti.

Popüler Videolar
Video Haberler
Genç kadına sokak ortasında cinsel saldırı: "Çıplak sandım"
Genç kadına sokak ortasında cinsel saldırı: "Çıplak sandım"
Tuz Gölü'nde sular çekildi... Şaşırtan manzara herkesi mest etti
Tuz Gölü'nde sular çekildi... Şaşırtan manzara herkesi mest etti
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasının emanetini yıllar sonra tesadüfen buldu
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasının emanetini yıllar sonra tesadüfen buldu
Yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı
Yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı
Osmaniye'de yaşanan 4.4'lük deprem kameralara yansıdı!
Osmaniye'de yaşanan 4.4'lük deprem kameralara yansıdı!
Böcek ailesinin kilitli otel kapısından çıkmadığı anlar kameraya yansıdı: Kapıyı kırmaya çalışmış
Böcek ailesinin otel kapısından çıkmadığı anlar kameraya yansıdı!
Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı
Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı
2 bin 800 yıllık mühendislik harikası Keşiş Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya
2 bin 800 yıllık mühendislik harikası kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
Köpek balığı oltaya takıldı: Botu ısırmasından korkup denize bıraktılar
Köpek balığı oltaya takıldı: Botu ısırmasından korkup denize bıraktılar
Dev kalas santimlerle sıyırdı: Korku dolu anlar kamerada
Dev kalas santimlerle sıyırdı: Korku dolu anlar kamerada
İçtiği kahve yoğum bakımlık etti! Kafe çalışanları gözaltına alındı
İçtiği kahve yoğum bakımlık etti! Kafe çalışanları gözaltına alındı
Gökyüzünde çelik irade: SİPER 1 hedefleri tam isabetle vurdu
SİPER 1 hedefleri tam isabetle vurdu