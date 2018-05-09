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"Ürün İhtisas Borsası'n seçimlerden önce hayata geçireceğiz"

Bakan Tüfenkci, "Ürün İhtisas Borsası'nın bütün altyapısı, mevzuatlarını, şirketleşme noktasındaki çalışmalarını bitirdik, TMO'nun SPK'dan izni kaldı onu da kısa zamanda tamamlatıp umuyoruz seçimlerden önce hayata geçirmiş olacağız." dedi
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