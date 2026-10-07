Slovakya'da Tuna Nehri'nin debisi rekor düzeyde düştü

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Slovakya'da etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle Tuna Nehri'nin debisi düştü. Slovak Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden (SHMU) yapılan açıklamada, başkent Bratislava'nın Devin bölgesinden geçen Tuna Nehri'nde ortalama günlük debinin 5 Ekim Salı günü saniyede 575.9 metreküpe düştüğü ifade edildi.

SHMU Sözcüsü Ivan Garcar bunun, ölçümlerin başladığı Kasım 1900'den bu yana kaydedilen en düşük ortalama günlük akış miktarı olduğunu belirtti.

SHMU 3 hafta önce bu yılki yaz mevsiminin 1931'den bu yana Slovakya'da kaydedilen en sıcak üçüncü yaz olduğunu belirterek ülkenin yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen "şiddetli" ve "aşırı kuraklık" yaşandığını açıklamıştı.

