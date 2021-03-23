Swissôtel The Bosphorus, 30. yılını kutluyor

Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu’nun bu haftaki konuğu Swissôtel The Bosphorus Otel

Müdürü Ahmet Özkan oldu. Pandeminin turizme etkilerini anlatan Özkan, aşıdaki gelişmelerin bu yaz için olumlu bir hava estirdiğini söyledi. Mart ayında yüzde 50 doluluk beklerken yüzde 70’lere ulaştıklarını kaydeden Özkan, bu oranda Nevruz Bayramı için gelen İran, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarının etkisinin olduğunu söyledi. Özkan, Swissôtel’in Türkiye’nin en önemli turizm yatırımlarından olduğunu ifade ederken, bu yıl 30’uncu yıllarını kutladıkları bilgisini verdi.

➤ Misafirlerimizi ve çalışanlarımızı düşündüğümüzde ayda yaklaşık 60 bin maske ve hijyen kiti tüketiyoruz.

➤ Şu anda en çok Ukrayna, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan misafirlerimiz geliyor. Shengen bölgesinin kendi içinde kapalı olması Rusların rotasını Türkiye'ye kaydırdı.

➤ Swissôtel bu yıl 30. yılını kutluyor. 1991'de açıldı otelimiz. Türkiye'nin önemli turizm yatırımlarından biri. Swissôtel markası altında çok önemli ilklere imza attı. Çocuğunun hem sünnetini hem düğününü burada yapanlar var.