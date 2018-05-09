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"Teknoloji, finans sektörünün lehine gelişmiş bir sektördü"

TKBB Başkanı Utku, "Teknoloji, finans sektörünün lehine gelişmiş bir sektördü. Yeni dijital teknolojiler artık bu kadar ciddi sermaye ve yatırım gerektirmediği için çok küçük şirketler sizin rakibiniz olabiliyor" dedi.
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