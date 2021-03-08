TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut: Kadınlara teminatsız finans şart!
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar'ın konuğu oldu.
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar'ın konuğu oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların iş hayatındaki konumunu değerlendiren Nilüfer Bulut, pandemide gerileyen kadın istihdam oranlarına dikkat çekti. COVID-19 pandemisinin kadınların iş hayatındaki kazanımlarını 10 yıl geriye götürdüğünü ifade eden Bulut, TİKAD’ın kadın girişimciliğini destekleyen faaliyetlerini anlattı. Yayında şu görüşler öne çıktı:
Nilüfer Bulut:
➤Sermayeden pay alan kadın sayısını artırmak için 2004'te TİKAD'ı kurduk. O yıllara baktığımda yüzde 4.4'lerde olan girişimci kadın sayısı şu anda yüzde 28.7'lerde diyebiliriz. Dünya ölçeğinde ise bu oran yüzde 39.
➤Toplumsal eşitliği yakalayabilmemiz için bir 100 yıla daha ihtiyacımız olduğu söyleniyor.
➤Avrupa'da da böyle, Amerika'da da. Kadınlar anne olduktan sonra çocukları ihmal ediyorsunuz baskısını kendi annesinden daha fazla görüyor.
➤Pandemide 1.1 milyon kadının, 1,5 milyon erkeğin işsiz kaldığını görüyoruz. COVID-19 iş hayatında kadınların elde ettiklerini 10 yıl geri götürdü.
➤TİKAD güçlü kadınlardan oluşuyor. Hem kendi işlerini büyütmek hem girişimci kadın sayısını artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
➤Kadınların sadece kadın hareketi içerisinde hapsedilmesine karşıyız.
➤ Bankalar kredi verirken karşısındaki erkek mi kadın mı diye bakmıyor. Eğer cinsiyetçi bakış açısıyla yaklaşacak olsalar kadınlara daha çok güvenmeleri gerekir.
➤Kadınların projelerine kredi vermeliler, kadınlara inanmalı ve karşılığında herhangi bir teminat almadan finans sağlamalılar diye düşünüyorum.
➤TİKAD Yatırım AŞ diye bir fon kurduk. Kadın bankacılığı başlatmak üzere birçok bankayla görüştük. Oluşan fonla belirli kriterlerden geçirdiğimiz firmaları değerlendirdik. 3 firmaya yatırım yaptık. Borç vermedik, hisse satın aldık.
➤Ak Yatırım'dan çok büyük bir yatırım aldık. Şimdi Vakıf Yatırım'la görüşüyoruz. Fona onlar da katkı sunacaklar. Şu an 5 milyon gibi bir limitle başladık.
Vahap Munyar: İş Portföy, geçen gün yeni bir yatırım fonu açıkladı. Kadınların yönetimde olduğu 300 şirketten 131 şirket bulmuşlar. Fonun yüzde 80'i onlardan oluşacak.
Nilüfer Bulut: Pozitif ayrımcılık talebinde bulunduğumuz takdirde maalesef çok hızlı yol alamayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden birçok kadın dernekleri tarafından da eleştiriliyorum ama bunu ben kendi dünyamda kabullenemiyorum. Gerekirse iki kat çalışıyorum.
➤ Şiddetin tarafı olarak sadece erkeği görmek bizi çözüme götürmez. Toplum olarak çok ciddi önlemler almamız lazım. İstanbul Sözleşmesi imzalandığında gittiğimiz ülkelerde göğsümüzü gere gere bunu söylerken bugün kaldırmak üzereyiz.
➤Yasalarda da erkek egemen bir zihniyet var. Kravat, pişmanlık indirimi vs. gibi uygulamalar mücadeleye zarar veriyor.
➤TİKAD'ın 100 üyesi var. Üye sayısını artırma taraftarı değiliz. Üyelerimizin belirli bir sermaye sahibi olması gerekiyor. Belirli bir istihdam yaratıyor olması gerekiyor.
➤İstanbul Galata Üniversitesi için zorlanmadım diyemem ama çok güzel bir üniversite olacak.