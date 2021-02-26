TÜRKÇİMENTO&DÜNYA Gazetesi Anadolu Buluşmaları - MERSİN

TÜRKÇİMENTO ve DÜNYA’nın işbirliğiyle gerçekleşen Anadolu Buluşmaları bu kez Mersin özelinde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü MENA İletişim Ajans Başkanı Suat Özyaprak’ın yaptığı online panele TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MEDCEM Çimento Genel Müdürü Murat Kahya, ÇİMSA Genel Müdürü Umut Zenar ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar katıldı. Panelde öne çıkan görüşler şu şekilde:

Tamer Saka: Sabancı Grubu olarak Mersin fabrikamız çimento işimizin merkezinde. Bizim ilk fabrikamız. Önümüzdeki yıl 50. yılını kutluyor olacağız.

➤ Mersin; limanıyla, lojistik merkezleriyle, üretim merkezleriyle bölge ticaretinin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Çimento ihracatının da önemli bir üssü.

➤ 2020 yılı bizim için beklenmedik gelişmelerin yaşandığı, dalgalı bir sene oldu. Sektörümüz 2020 yılını tahmini yüzde 20'ler seviyesinde iç piyasada büyümeyle tamamlıyor olacak. Bu anlamda temkinli iyimserlik içinde yeni yıla girdiğimizi söyleyebiliriz.

➤ 2020 yılı ihracat tarafında rekorlar kırdığımız ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığımız bir yıl oldu. Bundan çok büyük mutluluk duymuyoruz. Hala ihracatta yarattığımız katma değer sınırlı. Artık Türkçimento oyuncularının gözünü yurt dışına çevirme zamanı geldi.

➤ Türkiye dünyanın 6. büyük çimento üreticisi, Avrupa'nın en büyüğü olarak artık sınırlarına sığmıyor.

Ayhan Kızıltan: Mersin'de çok güçlü kimlikleri olan şirketlerimiz mevcut. Lojistikte bir dünya kenti halindeyiz. Tarımda dünyada tanınan, bilinen ve Türkiye'de üretimde ilk sıralarda olan bir kent. Son 20 yıldır sanayide de çok önemli ataklar yapıldı.

➤ OSB'lerimizin sayısı 9'a çıkacak. Anamur, Silifke, Erdemli, Mut gibi bölgelerimizde tarıma dayalı OSB'ler kuruluyor.

➤ Mersin'de çok önemli bir yatırım yapılmakta. Bütün Çukurova ve bölgemiz bu yatırımı bekliyor: Çukurova Bölgesel Havalimanı. Mersinlilerin büyük çabalarıyla şu anda 2 senede bitecek aşamaya geldi. Üstyapı inşaatı da başlamak üzere. 2022'nin sonunda hizmete geçecek

➤ Çukurova Bölgesel Havalimanı sadece yolcu taşımacılığı değil kargo taşımacılığı da yapacak. Tarım ürünler tarladan toplanıp çok kısa sürede Avrupa'daki ve Rusya'daki ülkelere taze bir şekilde ulaştırılacak. Bu bizim tarımımıza çok önemli bir ivme kazandıracak.

➤ Ankara-Mersin arası yapılan bir otoyol var. Bu yolun etrafı hep kıraç arazi. Türkiye'deki en büyük sıkıntı sanayi arazisi üretmek. Sanayi arazilerini hep kentlere yakın yerlere kurmaya çalışıyoruz. Buraları değerlendirebiliriz.

➤ Biz "Çukurova Bölgesel Yatırım ve Kalkınma Planı yapalım" demiştik, pandemi bu çalışmayı durdurdu. Ankara-Mersin-Adana arası bir sanayi bölgesi olarak Çukurova'ya kadar uzanacak. Bunu hükümete anlatacağız. Yakınımızdaki illerin de bu projeyi desteklemesi lazım.

➤ Evvelsi gün gittim geldim, hayalimde o kadar çok şeyler canlandırdım ki. O koridorda uydu kentler oluşturulacak. Köyler daha modern hale getirilecek. Oradaki sosyal ve ekonomik yaşam gelişecek.

Murat Kahya: 6 yıl önce Eren Holding olarak bir yatırımla Mersin'e geldik. Türkiye'nin en büyük çimento tesislerinden birisi olarak 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Ana amacımız yüzde 75-85 aralığında ihracat hedefimiz vardı. Şu an yüzde 85 ihracat yapıyoruz.

➤ Ülke olarak çimentoda 2019'da 23 milyon, 2020'de de 31 milyon ton ihracat seviyesine ulaştık.

Vahap Munyar: Havalimanı bölgeyi mutlaka hareketlendirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Mersinli. Herhalde önceliği oraya verecek ve gecikmeyi giderecektir diye düşünüyorum.

Hakan Güldağ: Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı Türkiye'ye örnek olabilir. Bölgeyi dünya nezdinde çok önemli bir havza haline taşıyacak bir plan olarak görüyorum bunu.

➤ Türkiye'de sanayi alanları dünyayla karşılaştırıldığında çok fazla mı yer işgal ediyor? Öyle bir durum yok. Almanya'yla Türkiye'yi karşılaştırdığınızda bizde yarım; orada 3,5. Asıl sorun plan yapılabilmesi, istişarelerle genel bir perspektif çizilmesi.

➤ Mersin'in kendisini büyük bir denizcilik hamlesiyle taçlandırması gerekiyor. Türkiye'de denizciliğin bence devlet politikası haline gelmesi, Mersin'in de lojistikte öncü rol üstlenmesi gerektiği kanaatindeyim.

➤ Yaklaşık 10 tane tane büyük konteyner taşımacısı şirket hatları ele geçirmiş, istediği gibi yönetiyor. Oligopol bir piyasa var burada. Son zamanlarda bazıları konsolide de oldu, daha da güçlendiler. Biraz palazlanan olursa onu hemen satın alıyorlar.

➤ Mersin 30 yıl önce emekli kenti gibi görünürken bugün artık kabına sığmıyor. Sanayiyle tarımı karşı karşıya getirmemize gerek yok. Akıllı binaları, çevreye uyumlu yapıları öne çıkardığımızda bizim önümüze teknolojik imkan da çıkıyor.

Vahap Munyar: Mersin daha çok çirkin yazlık binalarla bilinen bir kentti. Onu yavaş yavaş aştı.

Umut Zenar: Çimsa'nın en büyük fabrikası Mersin'de. Toplam 5 tane fabrikamız var Türkiye'de. Amerika'da yaklaşık 60 milyon dolar civarında bir yatırımımız var. Rusya, Romanya, İspanya, Almanya ve İtalya'da da terminallerimiz, yaklaşık 150 milyon dolar civarında da ihracatımız var

➤ İspanya'daki fabrika satın almamızla birlikte beyaz çimento üretim ve satışında dünyada 1 veya 2'nci konuma geliyoruz.

➤ Çalışanlarımızın çoğu Mersinli. Oradan büyüyüp gelmişiz. Mersin kültürünün bizde insan kaynağı anlamında çok önemli bir yeri var.

➤ Atık kullanımı konusunda ciddi bir hedef koyduk. Yıllık atık kullanım oranlarımızı 2,5 katına çıkaracağız. Atık ısıdan ürettiğimiz enerji fabrikanın toplam tüketiminin yüzde 20'si.

Tamer Saka: Paris Anlaşması imzalandı ama Meclis'te hala onaylanmadı ve resmiyet kazanmadı. Türkiye bu kategoride daha fazla kalamaz.

➤ Paris Anlaşması'na imza koymayan ülkelerin şirketlerine sınırda vergilendirme uygulanacak. Finansman desteği alınamayacak. Son kertede müşteriler bu şirketleri desteklemeyecekler. Bu konuda bir opsiyon kalmadığını söyleyebilirim.

➤ Sektör olarak sıfır emisyon hedefini çok ciddi bir şekilde ajandamıza almış durumdayız. Ama mevzuatın uygun hale gelmesi, desteklerin tanımlanması, AB'nin 2 trilyon dolara yakın destek paketinden nasıl pay alacağımızı netleştirmemiz gerekiyor.

Murat Kahya: Sektör olarak yapabileceklerimiz enerji verimliliğini artırmak, alternatif yakıt kullanımını artırmak. Biz MEDCEM olarak, enerji verimliliği açısından en iyi performansla üretimimizi gerçekleştirebiliyoruz. İhtiyacımız olan enerjinin yüzde 70'ini üretebiliyoruz.

➤ AB yüzde 44 oranında alternatif yakıt tüketimine sahip; biz yüzde 7'ye ancak ulaşabildik. Bu yüzde 7'lik oran Türkiye'de birkaç çimento fabrikasının yüzde 20 ila 50 arasında ortaya çıkardığı yüksek performanstan kaynaklanıyor. Bunun tüm ülkeye yayılması gerekiyor.

➤ Yüzde 44 seviyesine ulaştığımızda Türkiye sektörden kaynaklı emisyonları 4 milyon ton azaltabiliyor. Bu da yaklaşık 375 milyon dolarlık petrokok veya linyit ithalatının azalmasına neden oluyor. Türkiye'nin toplam emisyonlarını yüzde 2-3 bandında azaltabiliyoruz.

➤ Çimento sektörü toplam emisyonların yüzde 12'sini oluşturuyor.

➤ Bütün Avrupa ülkeleri alternatif yakıt kullanımlarını artırmak için geçici sürelerle ithalat destekleri almışlar. Bunu atık ithalatı gibi algılamamak lazım. Atık ithalatı çok yanlış bir şey. Tehlikesiz, temiz maddelerden üretilmiş atıkları kastediyorum.

➤ Örnek olarak Polonya 5 yıl süreyle Almanya'dan ithalatını yapmış. Ardından kendi tesislerini desteklenen politikalarla kurmuş, yüzde 20 seviyelerinden yüzde 60 seviyelerine gelmiş. Bizim de böyle geçici desteğe ihtiyacımız var.

➤ Bölgesel olarak özellikle belediye atıklarından payımıza düşecek önemli bir payı aldığımızda kendi atığımızı üretmek için 10-15 milyon dolarlık yatırımlarla büyük bir hızla alternatif yakıt kullanımımızı azaltabiliriz.

Umut Zenar: Sektör olarak kurulu kapasitenin yüzde 50'si son 10 yılda yapıldı. Bu yeni teknolojiyle yapıldı demek. Ciddi atık ısı yatırımları, besleme sistemleri yapıldı. 4.2 milyar ton tüketilen bir ürünün alternatifini yaratmak çok zor. Daha çevreci nasıl yapabiliriz, bu önemli

➤ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstaç şirketi bu konuda ciddi yatırımlar yaptı. Akçansa ve Nuh Çimento'yla da düzgün devam eden bir tedarik anlaşması var.

➤ Ya kömür veya petrokok ithal edeceğiz ve inanılmaz paralar ödeyeceğiz. Ya da Avrupalı çimentocuların kullandığı atığa talip olacağız ve bunu tüketeceğiz. Bu cari açık, enerji verimliliği ve emisyon anlamında da çok önemli.

➤ Haberlerde görüyoruz; bir tane İtalya'dan şey gelmiş, fotoğraflanıyor, "Böyle atık ithalatı olur mu, Avrupa'nın çöpünü alıyoruz." Konu bu değil. Konu tamamen yakıtın replace edilmesi. Çimento sektörü bu konuda muktedirdir.

Hakan Güldağ: Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda Türkiye'nin kendi dönüşümleri için kullanabileceği 600 milyon Euro'luk bir kaynak çıkacağı görülüyor.

➤ Burada finansman kaynağı artacak fakat buna uygun projelerin üretilmesi önemli olacak. Türkiye'de 1-2 bankanın bu konuyla ilgili çalışmaları var. Bankacılık sistemimize de konu henüz intibak etmiş değil.

➤ O vergiler direkt para demek. Sizin hangi enerjiyle ürettiğinizi belgelemeniz, onunla ilgili kaç birim enerji kullandığınız, kaynağının ne olduğunu göstermeniz, ona göre sınır kapısında karbon vergisi kesmeye başlayacak. Bu kadar kapıda bu olay.

➤ Bizim Didem Eryar Ünlü bu sürdürülebilirlik konusunda çok faal. Ben de onun üzerinden izlemeye çalışıyorum. Bakıyorum pek çimentocu yok. Onların da olması lazım. Çünkü en önemli meydan okumalardan birisi demir-çelikte olacaksa, biri seramikte, biri çimentoda olacak.

Vahap Munyar: Ormanlarda atık gibi görünen ağaç parçalarını ve kabukları yakan bazı enerji santralleri var. MDF Başkanı'yla sohbet ederken "Mobilya aksamını üretirken karbondioksiti de hapsetmiş oluyoruz. Oysa yaktıklarında karbondioksiti yeniden açığa çıkarmış oluyorlar" demişti