Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Sayın Ümit Boyner, T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Claudio Tomasi'nin katıldığı açılış oturumuyla başladı.

Hafta, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlamak amacıyla Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G), DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde 1 – 5 Mart 2021 tarihlerinde düzenleniyor.

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