Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi Yolculuğu

Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından 1-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ikinci günü AB Yeşil Düzeni, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı konularına odaklanmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut’un açılış konuşması ile başlayan 2 Mart Salı günü, ülkemizin döngüsel ekonomiye geçiş yolcuğu hem Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve GTE Carbon temsilcilerinin katılımıyla kamu perspektifinden ele alınmıştır.