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Uluslararası Arenada Döngüsel Ekonomi Politikaları

Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından 1-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası

DÜNYA Haber Merkezi
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Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından 1-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ikinci günü AB Yeşil Düzeni, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı konularına odaklanmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut’un açılış konuşması ile başlayan 2 Mart Salı gününde, Kanada Büyükelçisi, Hollanda ve Danimarka Başkonsoloslarının katılımıyla bu ülkelerdeki ilgili politika, strateji ve uygulamalara odaklanan bir oturum da gerçekleştirilmiştir.

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