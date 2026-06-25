Venezuela'da deprem felaketi: Peş peşe sarsıntılar şehirleri yıktı geçti

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Güney Amerika ülkesi Venezuela peş peşe şiddetli depremlerle sarsıldı. Yerel saatle 18:04’te başkent Karakas'ın 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında 7.2 büyüklüğünde kaydedilen depremden 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunurken felaketin boyutunun çok büyük olduğu bildirildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello: "Durum endişe verici"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, peş peşe gelen depremlerin birçok eyalette hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik ise amatör kameralara yansıdı. Sosyal medyada da dolaşıma giren görüntülerde pek çok yapının yıkıldığı, insanların can havliyle sokaklara koştuğu görüldü.