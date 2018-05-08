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Yatırımcı, Rekabet Kurumunu güvence görüyor

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, yerli ve yabancı yatırımcıların Rekabet Kurumunu güvence olarak gördüklerini söyledi.
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