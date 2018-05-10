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Yenikapı'ya kruvaziyer limanı yapılacak

Yenikapı'da 6 geminin yanaşabileceği bir kruvaziyer limanı yapacaklarını dile getiren Bakan Arslan, yakın zamanda ihalesi yapılacak bu limanın İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacağını vurguladı.
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