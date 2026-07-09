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Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 alev topuna döndü

Yunanistan’da Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 arıza nedeniyle Zante Adası’ndaki Zakynthos Havaalanı’na acil iniş yaparken saniyeler içinde alev topuna döndü.

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Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16, pilotun eğitim uçuşu sırasında yangın uyarı alında, acil iniş yaptığ.

Pilot kazadan sağ kurtulurken durumunun iyi olduğu ifade edildi. Savaş uçağının, Araxos Hava Üssü'nden havalandığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Zakynthos Havaalanı’nda kaza nedeniyle uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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