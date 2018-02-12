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Sevgililer için 8 ülkeye 1 milyon kalpli pasta ihraç etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren donuk pasta üreticisi firma, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye 1 milyon 100 bin adet kalp şeklinde pasta ihraç etti.
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