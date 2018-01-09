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Türk-Arap Ekonomi Zirvesi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 11-13 Ocak tarihlerinde Mersin'de 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu gerçekleştirileceğini bildirdi.
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