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"100 km yol yaparlar, 100 metresini unuturlar"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Tüm kurumlarda barışı ve huzuru sağlamak istiyorsak, KİT'ler dahil kadro verilmeyen taşeron işçilerin tamamını bu çatının altına almak gerekiyor. Almasalar, her ortamda, her platformda konuşmaya devam ederiz." dedi
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