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13 ülkeye tramvay ihraç ediyor

Denizli'de bir elektrik teknisyeninin sanayi sitesinde kurduğu şirket, ürettiği, elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan tramvayları 13 ülkeye ihraç ediyor.
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