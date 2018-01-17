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2. Expo Turkey by Qatar başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.
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