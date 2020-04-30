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2020 yılında tarım sektörü nasıl bir performans sergileyecek?

Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.
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