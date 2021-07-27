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24 Yaşındaki Merve öğretmenliği bıraktı, hayvancılığa başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Akbulut, özel bir okulda sürdürdüğü mesleğini bırakıp babasının hayalini gerçekleştirerek hayvancılığa başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından mezun olan Akbulut, daha sonra özel bir eğitim kurumunda 2 yıl anaokulu öğretmenliği yaptı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse yakalanan Akbulut, evde geçirdiği karantina sürecinde hayvancılıkla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Araştırmalarının ardından altından kalkabileceğini düşünüp mesleğini bırakan Akbulut, Bafra ilçesinin kırsal Koşu Mahallesi'nde babasından kalan çiftlikte hayvancılık işine yöneldi.

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