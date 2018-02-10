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3. Havalimanına 3500 personel alımı başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
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