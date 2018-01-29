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"İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışmalar rekor hızda sürüyor"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planladıklarını belirterek, "Rekor hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz." dedi.
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