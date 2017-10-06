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3. havalimanının yüzde 68'i tamam

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 3. havalimanında yüzde 68'lik bir gerçekleşme sağlandığını, ilk uçağın Şubat 2018'den önce havalimanına ineceğini söyledi.
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