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3 yılda 3,2 milyon ilave istihdam hedefleniyor

Maliye Bakanı Ağbal, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 3,2 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
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