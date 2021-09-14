350 tekstil ihracatçısı İstanbul'da buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çekya ve Almanya'da kumaş ve tekstil yan sanayisinde faaliyet gösteren 350 ithalatçı firma ile 77 Türk üretici firmasının katılımıyla düzenlediği "Gate of Business Textile B2B Istanbul" etkinliği başladı.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonuyla 3'üncü kez gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, yabancı alım firmaları ile Türk üretici firmaları, 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak.

Programın açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'Gate of Business Textile B2B Istanbul' etkinliğinin tüm sektöre ve Türkiye ihracatına hayırlar getirmesini dileyerek, söz konusu etkinliğin ilk defa 2019 yılında ve aynı yıl iki kez gerçekleştirildiğini söyledi.