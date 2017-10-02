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50 milyon turist hedefleniyor

AKTOB Başkanı Yağcı, hedeflerinin dünya turizm geliri ortalamasını yakalamak olduğunu dile getirerek, "Asıl hedefimiz yıllık 50 milyon yabancı turiste ulaşmak" dedi.
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