7 yıl önce bulunan ata tohumunda mutlu son
Sivas'ta 7 yıl önce metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdaydan 500 dönümde hasat yapıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde 7 yıl önce metruk evde bulunan ve zaman içinde ekim alanları 500 dönüme ulaşan "Habeş buğdayının" hasadı gerçekleştirildi.
Zara Ziraat Odası, Zara Vakfı ve Zara Sanayici İşinsanları Derneği (ZASİAD) birlikteliğinde Şeyhmerzuban Mahallesi Çengüre çiftliğinde bir tarlada 4. Geleneksel Ata Tohumu Buğday Hasadı Töreni düzenlendi.
Törene, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek, ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Habeş buğdayı tohumu, 7 yıl önce ilçeye bağlı Avşar köyünde metruk bir evde çömlek içinde bulunmuş, bir avuç buğday, iş insanı Sedat Coşkun'un girişimleriyle çoğaltılmıştı.