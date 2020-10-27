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Abdullah Tecdelioğlu:Bilgisayarda çok büyük patlama yaşıyoruz.Yeter ki ürünü bulun, hemen satılıyor

Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu DÜNYA'da
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