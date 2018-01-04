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Adana'dan 30 ülkeye ambalaj ihracatı

Adana'da 2001 yılında kurulan, Türkiye'nin en büyük dokunmuş, örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden biri olan Filpa AŞ'nin ürünleri, 4 kıtada 30 ülkeye gönderiliyor.
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