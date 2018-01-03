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Adana'dan 45 ülkeye polyester gönderiliyor

Adana'da 1966 yılında kurulan ve o günden bu yana polyester, elyaf gibi çeşitli petrokimya ürünleri üreten SASA, 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
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