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Afet Platformu Dönem Sözcüsü Serhan Süzer, İyi Bir Dünya

Afet Platformu Dönem Sözcüsü Serhan Süzer, İyi Bir Dünya Yasemin Salih'linin sorularını yanıtladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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