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Ağbal, bütçede 2018 hedeflerini açıkladı

2018 yılında bütçe açığının OVP'de öngörüldüğü gibi 65,9 milyar lira olmasının beklendiğini bildiren Ağbal, önümüzdeki yıl bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin de 696,8 milyar lira olarak planlandığını belirtti.
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